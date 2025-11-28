Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно

Если вы устали от привычных зраз и котлет, попробуйте приготовить грузинскую чанхи — это блюдо станет настоящим открытием для вашей семьи! Чанхи представляет собой сочное мясо с картофелем, запеченное под ароматной сырной корочкой. В отличие от зраз, где начинка спрятана внутри, здесь все ингредиенты томятся вместе, обмениваясь соками и создавая невероятно богатый вкус. Это блюдо идеально передает дух грузинской кухни — щедрой, душевной и ароматной. Чанхи хороша тем, что готовится в одной посуде и не требует постоянного внимания, позволяя заняться другими делами пока она запекается.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины или баранины, 6-8 картофелин, 2 луковицы, 3 помидора, 200 г сулугуни, 4 зубчика чеснока, по пучку кинзы и базилика, хмели-сунели, соль и перец. Мясо нарежьте крупными кусками, картофель — дольками, лук — полукольцами. В глиняный горшок или жаропрочную форму выложите слоями: мясо, лук, картофель. Добавьте измельченные помидоры без кожицы, чеснок и специи. Залейте водой на 2/3 объема. Накройте и тушите в духовке при 180°C 1,5 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сулугуни и верните в духовку без крышки до расплавления сыра. Подавайте прямо в горшочке, посыпав свежей зеленью.

