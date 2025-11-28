День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:00

Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы устали от привычных зраз и котлет, попробуйте приготовить грузинскую чанхи — это блюдо станет настоящим открытием для вашей семьи! Чанхи представляет собой сочное мясо с картофелем, запеченное под ароматной сырной корочкой. В отличие от зраз, где начинка спрятана внутри, здесь все ингредиенты томятся вместе, обмениваясь соками и создавая невероятно богатый вкус. Это блюдо идеально передает дух грузинской кухни — щедрой, душевной и ароматной. Чанхи хороша тем, что готовится в одной посуде и не требует постоянного внимания, позволяя заняться другими делами пока она запекается.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины или баранины, 6-8 картофелин, 2 луковицы, 3 помидора, 200 г сулугуни, 4 зубчика чеснока, по пучку кинзы и базилика, хмели-сунели, соль и перец. Мясо нарежьте крупными кусками, картофель — дольками, лук — полукольцами. В глиняный горшок или жаропрочную форму выложите слоями: мясо, лук, картофель. Добавьте измельченные помидоры без кожицы, чеснок и специи. Залейте водой на 2/3 объема. Накройте и тушите в духовке при 180°C 1,5 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сулугуни и верните в духовку без крышки до расплавления сыра. Подавайте прямо в горшочке, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту
Общество
Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту
Оливье — это скучно! Собираю салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей! 4 ингредиента и сыр
Общество
Оливье — это скучно! Собираю салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей! 4 ингредиента и сыр
Обожаю, когда быстро и без заморочек: курочка в томатном соусе с орзо в сковороде
Общество
Обожаю, когда быстро и без заморочек: курочка в томатном соусе с орзо в сковороде
Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут
Семья и жизнь
Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут
рецепты
ужины
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.