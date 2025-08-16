По этому рецепту манник — особенно нежный! Добавляем пачку творога

По этому рецепту манник — особенно нежный! Добавляем пачку творога

По этому рецепту манник — особенно нежный! Добавляем пачку творога и наслаждаемся домашней выпечкой! Воздушный, нежный и невероятно простой — этот манник станет вашим любимым десертом! Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 110 г

Творог мягкий 5% — 180 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Сахар — по вкусу

Молоко — 100 мл

Приготовление

Смешайте в миске яйца с сахаром, добавьте молоко и манку, дайте немного постоять. Добавьте творог и разрыхлитель. Все ингредиенты взбейте блендером до однородности. Выпекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут. Подавайте с ягодным соусом или сгущёнкой. Важно: для пышности дайте тесту постоять 15 минут перед выпечкой. В духовке получается более плотная текстура. Также идеально сочетается с ванильным мороженым.

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.