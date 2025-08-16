Переговоры Путина и Трампа на Аляске
По этому рецепту манник — особенно нежный! Добавляем пачку творога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту манник — особенно нежный! Добавляем пачку творога и наслаждаемся домашней выпечкой! Воздушный, нежный и невероятно простой — этот манник станет вашим любимым десертом! Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 110 г
  • Творог мягкий 5% — 180 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сахар — по вкусу
  • Молоко — 100 мл

Приготовление

  1. Смешайте в миске яйца с сахаром, добавьте молоко и манку, дайте немного постоять. Добавьте творог и разрыхлитель. Все ингредиенты взбейте блендером до однородности. Выпекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут. Подавайте с ягодным соусом или сгущёнкой.
  2. Важно: для пышности дайте тесту постоять 15 минут перед выпечкой. В духовке получается более плотная текстура. Также идеально сочетается с ванильным мороженым.

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.

манник
творог
пироги
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
