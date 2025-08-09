Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 03:32

Плодовое растение, которое содержит токсины: самое опасное дерево в России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тис ягодный — красивое, но смертельно опасное плодовое дерево, встречающееся в России! Это хвойное дерево с ярко-красными мясистыми ягодами содержит опасные токсины.

Дерево встречается на Кавказе, в Крыму и некоторых регионах средней полосы, часто выращивается как декоративное. При отравлении появляются тошнота, головокружение, судороги, а без срочной медицинской помощи возможен летальный исход. В связи с этим дерево считается одним из самых опасных в России.

Согласно легендам, в древности тис использовали для отравленных стрел и посуды. С годами его древесину начали использовать для изготовления мебели, предварительно нейтрализуя яд.

Ранее назван цветок, который опаснее борщевика: это токсичное растение есть на многих дачах.

Дарья Иванова
Д. Иванова
