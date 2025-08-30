День знаний — 2025
30 августа 2025 в 16:33

Орхидея цветет три раза в год — секрет в одном приеме

Орхидея фаленопсис способна цвести до трех раз в год при правильном уходе, и главный секрет кроется в особой технике полива. Всего один простой прием позволяет запустить механизм повторного цветения и поддерживать растение в идеальном состоянии.

Ключевой секрет — создание имитации сезона дождей с последующей засухой. На 3–4 дня горшок с орхидеей полностью погружают в теплую отстоянную воду (25–30 °C), затем вынимают и дают стечь излишкам влаги. После этого растение не поливают 10–14 дней, обеспечивая яркое рассеянное освещение и перепад дневных/ночных температур в 5–7 градусов. Такой стрессовый режим стимулирует закладку цветочных почек.

Дополнительно используют специализированные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия в период бутонизации. Важно обеспечить растению 10–12-часовой световой день и защищать от сквозняков. При правильном выполнении этих условий орхидея выпускает новые цветоносы каждые 3–4 месяца, радуя непрерывным цветением.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

