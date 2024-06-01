Питахайя: описание продукта, как выбирать, какие блюда приготовить

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Для россиян питахайя — это необычный экзотический продукт. А вот в рацион жителей Южной Америки он входит с древности. Рассказываем, что такое драконий фрукт и как правильно выбирать и готовить его.

Что такое питахайя

Питахайя, или драконий фрукт, — экзотический продукт с яркой кожурой и сладкой мякотью. У него нежная мякоть, которая имеет кремовую текстуру. Внутри плода расположены крошечные черные съедобные семена.

Питахайя приятно пахнет. Ее аромат напоминает цветочный. А еще у драконьего фрукта медовый вкус, напоминающий смесь киви и груши или арбуза. По текстуре мякоть напоминает инжир.

Питахайя растет на кактусах. Она распространена в Южной Америке. Этот продукт любят мексиканцы, но в наши дни его выращивают по всему миру — даже в Китае и Израиле.

Как выбрать питахайю

Внимательно осмотрите драконий фрукт. Перевозить питахайю очень тяжело, она легко повреждается. Кожура питахайи может быть желтого или красного оттенка — зависит от сорта. Главное, чтобы на плоде не было повреждений. Он должен быть слегка мягким при нажатии, но не слишком твердым или кашеобразным. Избегайте драконьих фруктов с морщинистой, сморщенной кожурой или засохшими чешуйками.

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Как готовить питахайю

Питахайю традиционно едят в сыром виде. Главное, не забыть очистить продукт — его кожуру есть нельзя. Чтобы почистить питахайю, разрежьте ее пополам и извлеките мякоть с помощью столовой ложки. Нарежьте мякоть кубиками или ломтиками.

Питахайю можно добавить в различные блюда, например:

фруктовые салаты;

смузи;

мороженое;

коктейли;

десерты.

Питахайя содержит антиоксиданты, витамины и клетчатку, что делает ее полезной для здоровья. Рекомендуем ее попробовать!

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