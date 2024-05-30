Свинина — питательное мясо, которое содержит много полезных веществ для организма человека. Рассказываем, как правильно пожарить ее — так, чтобы мясо было сочным и мягким.
Ингредиенты
- Свинина — 800 г.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Перец, сухие специи — по вкусу.
Способ приготовления
Чтобы свинина получилась мягкой, важно правильно ее пожарить. Вот простой рецепт.
Выберите свежее мясо с небольшим количеством жира, это придаст сочность.
Перед жаркой дайте мясу «отдохнуть» при комнатной температуре около 30 минут.
Мясо посолите и поперчите непосредственно перед жаркой, чтобы оно не потеряло сок.
Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте немного масла.
Обжаривайте кусочки по 3–4 минуты с каждой стороны на сильном огне, чтобы образовалась корочка.
Затем уменьшите огонь и продолжайте жарить до готовности, периодически переворачивая.
После приготовления дайте мясу «отдохнуть» 5–10 минут перед подачей на стол.
Соблюдение этих простых правил поможет вам получить мягкую и сочную свинину.
Ранее мы рассказывали, как приготовить классический холодный свекольник.
Читайте также:
Готовим классический советский салат оливье
Простой рецепт ухи по-мурмански: как приготовить рыбный суп со сливками
Как сварить клубничное варенье: пошаговый рецепт
Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту