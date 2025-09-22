«Интервидение-2025»
22 сентября 2025

Пирожки теперь готовлю хоть каждый день — с этим быстрым тестом получаются пышными и воздушными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушные пирожки на быстром тесте представляют собой нежную и пышную выпечку, которая готовится значительно быстрее классических вариантов. Это тесто не требует длительного подхода и сочетается с различными начинками, от традиционных до оригинальных. Приготовление таких пирожков доступно даже начинающим кулинарам и не отнимает много времени.

Для теста потребуется: 250 миллилитров теплого молока, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 10 граммов сухих дрожжей, 6 столовых ложек растительного масла, около 500 граммов муки. В теплом молоке растворяют дрожжи и сахар, оставляют на 10 минут до появления пены. Добавляют яйцо, соль, растительное масло и постепенно вводят просеянную муку. Замешивают мягкое, эластичное тесто, которое накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на 40–50 минут. Для картофельной начинки отваривают 5 картофелин, делают пюре и смешивают с обжаренным луком. Для яичной начинки варят 4 яйца вкрутую, мелко рубят и смешивают с измельченным зеленым луком. Подошедшее тесто обминают, разделяют на небольшие части, раскатывают и наполняют начинкой. Формируют пирожки и выкладывают на противень. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Секрет воздушности заключается в правильном сочетании температуры жидкости и точном количестве дрожжей. Важно не пересушивать тесто излишней мукой и дать ему хорошо подойти. Готовые пирожки смазывают сливочным маслом для мягкости и аромата.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.







