Пирожки из холодильника исчезают первыми — мини-выпечка на каждый день

Пирожки из холодильника исчезают первыми — мини-выпечка на каждый день

Мини-пироги с индейкой и картошкой — это идеальный вариант для быстрого ужина, сытного завтрака или перекуса в дороге. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, не требуют дрожжевого теста и получаются у всех с первого раза.

В рецепте — проверенные продукты, доступная технология и никаких сложных шагов. Всё просто и понятно, а результат — всегда домашний и ароматный.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло — 150 г

Сметана — 250 г

Мука — 450–500 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сода — на кончике ножа

Как приготовить тесто:

В миске соедините мягкое масло и сметану. Перемешайте до однородности. Добавьте соль, сахар и соду. Постепенно введите муку, замесите мягкое эластичное тесто. Накройте и оставьте на 15–20 минут «отдохнуть».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты для начинки

Филе бедра индейки — 750 г

Картофель — 450 г

Репчатый лук — 4 шт.

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить начинку:

Нарежьте мясо и картошку мелкими кубиками. Лук измельчите. Смешайте все компоненты, добавьте соль, перец и сливочное масло. Перемешайте руками.

Как собрать и запечь мини-пироги:

Разделите тесто на шесть одинаковых частей. Каждую разрежьте ещё пополам (на большую и меньшую части). Раскатайте два круга — один чуть больше. На большой круг выложите начинку (начинки должно быть много). Накройте меньшим кругом, защипните края, сделайте небольшой надрез посередине. Выложите пироги на смазанный противень. Выпекайте при 180 градусах около 45 минут.

Подача:

Дайте пирогам немного остыть, затем подавайте. Они остаются вкусными даже на следующий день — особенно с чаем, кефиром или домашним соусом.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.