Пирожки из холодильника исчезают первыми — мини-выпечка на каждый день

Мини-пироги с индейкой и картошкой — это идеальный вариант для быстрого ужина, сытного завтрака или перекуса в дороге. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, не требуют дрожжевого теста и получаются у всех с первого раза.
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Ингредиенты для теста
- Сливочное масло — 150 г
- Сметана — 250 г
- Мука — 450–500 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сода — на кончике ножа
Как приготовить тесто:
- В миске соедините мягкое масло и сметану. Перемешайте до однородности.
- Добавьте соль, сахар и соду. Постепенно введите муку, замесите мягкое эластичное тесто.
- Накройте и оставьте на 15–20 минут «отдохнуть».
Ингредиенты для начинки
- Филе бедра индейки — 750 г
- Картофель — 450 г
- Репчатый лук — 4 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить начинку:
- Нарежьте мясо и картошку мелкими кубиками. Лук измельчите.
- Смешайте все компоненты, добавьте соль, перец и сливочное масло. Перемешайте руками.
Как собрать и запечь мини-пироги:
- Разделите тесто на шесть одинаковых частей. Каждую разрежьте ещё пополам (на большую и меньшую части).
- Раскатайте два круга — один чуть больше.
- На большой круг выложите начинку (начинки должно быть много).
- Накройте меньшим кругом, защипните края, сделайте небольшой надрез посередине.
- Выложите пироги на смазанный противень.
- Выпекайте при 180 градусах около 45 минут.
Подача:
Дайте пирогам немного остыть, затем подавайте. Они остаются вкусными даже на следующий день — особенно с чаем, кефиром или домашним соусом.
Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.