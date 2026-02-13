Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами

Мягкие, румяные и такие домашние — эти пирожки исчезают со стола за минуты. Творожное тесто готовится быстро, не требует расстойки, а начинка с ароматными шампиньонами делает вкус особенно насыщенным. Отличный вариант к чаю, на перекус и даже вместо ужина. Получаются нежные внутри, сытные и очень ароматные — именно те пирожки, которые хочется печь снова и снова.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйца — 2 шт., соль — ½ ч. л., сахар — ½ ч. л., растительное масло — 30 мл, мука — 250 г, варёные яйца — 3 шт., рис сухой — 100 г, шампиньоны — 200 г, сыр — 70 г, петрушка — пучок, зелёный лук — пучок, растительное масло — для жарки грибов.

В миске смешивают творог, яйца, соль, сахар и масло, постепенно вводят муку и замешивают мягкое, не липкое тесто. Оставляют его отдохнуть на 10 минут. Рис отваривают до готовности и остужают. Шампиньоны нарезают и обжаривают до золотистости. Варёные яйца мелко рубят, сыр натирают, зелень измельчают и соединяют всё с рисом и грибами, слегка подсаливают. Тесто делят на кусочки, раскатывают лепёшки, выкладывают начинку и формируют пирожки. Запекают в духовке при 180 °C около 20 минут.

