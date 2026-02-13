Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:03

Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мягкие, румяные и такие домашние — эти пирожки исчезают со стола за минуты. Творожное тесто готовится быстро, не требует расстойки, а начинка с ароматными шампиньонами делает вкус особенно насыщенным. Отличный вариант к чаю, на перекус и даже вместо ужина. Получаются нежные внутри, сытные и очень ароматные — именно те пирожки, которые хочется печь снова и снова.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйца — 2 шт., соль — ½ ч. л., сахар — ½ ч. л., растительное масло — 30 мл, мука — 250 г, варёные яйца — 3 шт., рис сухой — 100 г, шампиньоны — 200 г, сыр — 70 г, петрушка — пучок, зелёный лук — пучок, растительное масло — для жарки грибов.

В миске смешивают творог, яйца, соль, сахар и масло, постепенно вводят муку и замешивают мягкое, не липкое тесто. Оставляют его отдохнуть на 10 минут. Рис отваривают до готовности и остужают. Шампиньоны нарезают и обжаривают до золотистости. Варёные яйца мелко рубят, сыр натирают, зелень измельчают и соединяют всё с рисом и грибами, слегка подсаливают. Тесто делят на кусочки, раскатывают лепёшки, выкладывают начинку и формируют пирожки. Запекают в духовке при 180 °C около 20 минут.

Ранее мы делились рецептом интересного салата с жареным луком. Простая «Полянка» — съедается первым, а готовится из самых обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Общество
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела
Общество
Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела
Пирожки с капустой на картофельном тесте: попробуйте и обычные уже не захотите
Общество
Пирожки с капустой на картофельном тесте: попробуйте и обычные уже не захотите
Нет проще выпечки, чем курники из лаваша: рецепт сытных ленивых пирожков
Общество
Нет проще выпечки, чем курники из лаваша: рецепт сытных ленивых пирожков
Всего пачка творога, масло, мука и щепотка любви — а на столе гора творожных «Шариков» в сахарной пудре
Общество
Всего пачка творога, масло, мука и щепотка любви — а на столе гора творожных «Шариков» в сахарной пудре
пирожки
творог
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.