13 апреля 2026 в 15:44

Пирог «слоеный и волшебный»: за 20 минут на столе — и никто не догадается, что просто

Иногда хочется горячего и сытного ужина без лишней возни. Этот экспресс-пирог из слоеного теста с фаршем решает задачу идеально: всего 20 минут в духовке — и ароматная мягкая начинка с золотистой корочкой радует всю семью. Простота рецепта делает его незаменимым, особенно когда нужно быстро накормить детей или удивить гостей.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
  • куриный фарш — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 1-2 ст. л.;
  • паприка — щепотка;
  • кунжут — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разморозьте тесто заранее, затем раскатайте два пласта. Нижний положите на противень, присыпанный мукой или манкой. Лук измельчите, смешайте с фаршем, солью и перцем, распределите начинку на тесто. Накройте вторым пластом, защипите края, сделайте проколы вилкой, смажьте молоком и посыпьте кунжутом с паприкой. Выпекайте 20 минут при 200 °C — и ароматный пышный пирог готов.

Ранее сообщалось, что если вы думаете, что вкусная рыба — это долго и сложно, этот рецепт вас приятно удивит. Треска в банке получается нежной, ароматной и буквально тает во рту.

Читайте также
Этот многолетник усыпает участок тысячами жемчужных звездочек с июня до заморозков. Растёт сам, цветёт ярко
Общество
Этот многолетник усыпает участок тысячами жемчужных звездочек с июня до заморозков. Растёт сам, цветёт ярко
Кокосовый красавчик печется за 20 минут: легкий торт без муки — нежный как «Рафаэлло»
Общество
Кокосовый красавчик печется за 20 минут: легкий торт без муки — нежный как «Рафаэлло»
Вместо скучных кексов — этот манник на йогурте: получается нежным, как суфле. И ни грамма муки
Общество
Вместо скучных кексов — этот манник на йогурте: получается нежным, как суфле. И ни грамма муки
Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало
Общество
Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
Общество
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
Марина Макарова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

