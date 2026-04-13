Пирог «слоеный и волшебный»: за 20 минут на столе — и никто не догадается, что просто

Иногда хочется горячего и сытного ужина без лишней возни. Этот экспресс-пирог из слоеного теста с фаршем решает задачу идеально: всего 20 минут в духовке — и ароматная мягкая начинка с золотистой корочкой радует всю семью. Простота рецепта делает его незаменимым, особенно когда нужно быстро накормить детей или удивить гостей.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
- куриный фарш — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- молоко — 1-2 ст. л.;
- паприка — щепотка;
- кунжут — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Разморозьте тесто заранее, затем раскатайте два пласта. Нижний положите на противень, присыпанный мукой или манкой. Лук измельчите, смешайте с фаршем, солью и перцем, распределите начинку на тесто. Накройте вторым пластом, защипите края, сделайте проколы вилкой, смажьте молоком и посыпьте кунжутом с паприкой. Выпекайте 20 минут при 200 °C — и ароматный пышный пирог готов.
