Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:05

Пикантные грибы с лучком без стерилизации и возни! Палочка-выручалочка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти маринованные грибы — настоящая палочка-выручалочка для любителей быстрых и вкусных закусок! Они сохраняют упругую текстуру и насыщенный лесной аромат, а пикантный маринад с чесноком и зеленью придает им особую яркость. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто к рюмке хорошей водки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих грибов (шампиньонов, лисичек или других), 500 мл воды, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 0,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3–4 зубчика чеснока, 2–3 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца и пучок свежей зелени (укроп, петрушка).

Грибы тщательно промойте, нарежьте на одинаковые кусочки. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, масло, лавровый лист и перец. Варите 5 минут, влейте уксус. Опустите грибы в кипящий маринад и варите 20 минут на среднем огне, снимая пену.

Добавьте измельченный чеснок и нарезанную зелень, перемешайте и снимите с огня. Горячие грибы сразу разложите по стерильным банкам, залейте маринадом доверху. Закройте капроновыми крышками, остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник. Грибы будут готовы через 1–2 дня, а хранить их можно до двух недель. Эта закуска особенно хороша с луком и сметаной — она станет настоящим украшением вашего стола!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
грибы
маринады
домашние заготовки
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во сколько обойдется обед на ВЭФ-2025
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.