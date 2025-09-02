Пикантные грибы с лучком без стерилизации и возни! Палочка-выручалочка!

Эти маринованные грибы — настоящая палочка-выручалочка для любителей быстрых и вкусных закусок! Они сохраняют упругую текстуру и насыщенный лесной аромат, а пикантный маринад с чесноком и зеленью придает им особую яркость. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто к рюмке хорошей водки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих грибов (шампиньонов, лисичек или других), 500 мл воды, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 0,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3–4 зубчика чеснока, 2–3 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца и пучок свежей зелени (укроп, петрушка).

Грибы тщательно промойте, нарежьте на одинаковые кусочки. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, масло, лавровый лист и перец. Варите 5 минут, влейте уксус. Опустите грибы в кипящий маринад и варите 20 минут на среднем огне, снимая пену.

Добавьте измельченный чеснок и нарезанную зелень, перемешайте и снимите с огня. Горячие грибы сразу разложите по стерильным банкам, залейте маринадом доверху. Закройте капроновыми крышками, остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник. Грибы будут готовы через 1–2 дня, а хранить их можно до двух недель. Эта закуска особенно хороша с луком и сметаной — она станет настоящим украшением вашего стола!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.