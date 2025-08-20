Пибимпап — корейский кулинарный шедевр на вашей кухне! Нужны рис и говядина! Откройте для себя магию корейской кухни с этим ярким и ароматным блюдом! Пибимпап — это не просто еда, а настоящее искусство сочетания вкусов и текстур, где каждый компонент играет свою важную роль.

Ингредиенты

Рис — 200 г

Шпинат — 100 г

Морковь — 1 шт. (нарезанная соломкой)

Огурец — 1 шт. (нарезанный соломкой)

Грибы шиитаке — 100 г

Говядина — 150 г (или тофу)

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соевый соус — 2 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Острый соус гочуджан — по вкусу

Приготовление

Приготовьте рис по вашему любимому рецепту. Обжарьте говядину с чесноком, приправив соевым соусом. Отдельно обжарьте грибы и слегка припустите шпинат. Свежие морковь и огурец оставьте для хрустящей текстуры. Выложите рис в глубокую тарелку, аккуратно разместив вокруг все ингредиенты «солнышком». В центр поместите сырое яйцо (или жареное, если предпочитаете), полейте кунжутным маслом и острым соусом. Перед употреблением тщательно перемешайте.

