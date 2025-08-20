Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:30

Пибимпап — корейский кулинарный шедевр на вашей кухне! Нужны рис и говядина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пибимпап — корейский кулинарный шедевр на вашей кухне! Нужны рис и говядина! Откройте для себя магию корейской кухни с этим ярким и ароматным блюдом! Пибимпап — это не просто еда, а настоящее искусство сочетания вкусов и текстур, где каждый компонент играет свою важную роль.

Ингредиенты

  • Рис — 200 г
  • Шпинат — 100 г
  • Морковь — 1 шт. (нарезанная соломкой)
  • Огурец — 1 шт. (нарезанный соломкой)
  • Грибы шиитаке — 100 г
  • Говядина — 150 г (или тофу)
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ст. л.
  • Кунжут — 1 ч. л.
  • Острый соус гочуджан — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте рис по вашему любимому рецепту. Обжарьте говядину с чесноком, приправив соевым соусом. Отдельно обжарьте грибы и слегка припустите шпинат. Свежие морковь и огурец оставьте для хрустящей текстуры.
  2. Выложите рис в глубокую тарелку, аккуратно разместив вокруг все ингредиенты «солнышком». В центр поместите сырое яйцо (или жареное, если предпочитаете), полейте кунжутным маслом и острым соусом. Перед употреблением тщательно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом из 1 доширака и 1 куриной грудки! Готовим чумовую лапшу «Чачжанмён» по-корейски.

рис
говядина
овощи
Корея
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.