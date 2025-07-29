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29 июля 2025 в 21:22

Петунии больше не сажаю! Вместо них яркие «мини-розочки» — чудо-многолетник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гравилат чилийский «аурелия» — солнечный маяк в вашем саду. Этот яркий многолетник — настоящий подарок для тех, кто хочет создать жизнерадостную атмосферу в саду без лишних хлопот. С мая по июль кустики «аурелии» высотой 50–60 см вспыхивают множеством махровых золотисто-желтых цветков, напоминающих миниатюрные розочки. Даже после цветения растение сохраняет декоративность благодаря ажурной розетке резных листьев с легким бронзовым оттенком.

Гравилат «аурелия» — один из самых неприхотливых сортов. Он прекрасно чувствует себя на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, устойчив к засухе и редко поражается вредителями. Идеально подходит для бордюров, альпинариев и смешанных цветников, где создает эффектные контрасты с голубыми дельфиниумами, фиолетовыми шалфеями или белыми колокольчиками. На зиму достаточно легкого укрытия из листвы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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