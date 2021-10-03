Песков прокомментировал идею заставлять нарушителей извиняться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос относительно идеи заставлять правонарушителей извиняться на камеру. Ранее о пользе такой меры заявили власти Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о возможности повсеместного введения практики заставлять нарушителей приносить извинения на камеру.
Это вообще не наш вопрос. Это, наверное, скорее вопрос правоохранителей, специалистов в этой области, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
В Чечне извинения на камеру назвали лучшим способом публично наказать нарушителя. Там предложили распространить эту практику на всех россиян. Как пишет URA.RU, с таким заявлением выступил вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров. Он уверен, что «важное моральное наказание» поможет победить преступность в стране. Также Умаров похвалил силовиков за то, что они постоянно просят злоумышленников просить прощения.