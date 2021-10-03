Песков прокомментировал идею заставлять нарушителей извиняться

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Отдых в закрытой из-за пандемии Европе россияне могут заменить поездкой в Турцию. Турпоток из России в Стамбул за 8 месяцев 2021 года практически сравнялся с показателями доковидного 2018 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Осенью и зимой этого года Стамбул может поставить новый рекорд по посещаемости российскими туристами. По прогнозам Ассоциации, в сентябре — декабре в крупнейший город Турции прибудут ещё около 230–240 тысяч...