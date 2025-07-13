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13 июля 2025 в 09:31

Наворовавший 9 млрд рублей экс-полковник стал «звездой» ШИЗО

Осужденного за взятки экс-полковника Захарченко назвали нарушителем порядка в ИК

Дмитрий Захарченко Дмитрий Захарченко Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко признали нарушителем порядка в исправительной колонии в Мордовии, пишет РИА Новости. По данным ИК-5, на него неоднократно накладывались взыскания, а в характеристике он указан как имеющий отрицательное поведение.

Кроме того, экс-начальника одного из управлений ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции неоднократно отправляли в ШИЗО. Он отбывает наказание в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.

Дело Захарченко вызвало широкий резонанс после информации об изъятии почти 9 млрд рублей в разной валюте из квартиры его сестры. Сам бывший полковник объяснить происхождение этих средств не смог, деньги переданы в госказну.

Захарченко, который занимался контролем за борьбой с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса, был арестован осенью 2016 года по нескольким эпизодам коррупции и позже приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы, учитывая предыдущий приговор, дополнительно назначил ему 16 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что задолженность по уголовному штрафу Захарченко значительно увеличилась в результате просрочки платежей и теперь составляет 125,5 млн рублей. Данная сумма на более чем 8,2 млн рублей превышает первоначальную.

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