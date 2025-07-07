Песков одной фразой прокомментировал скандал с «Южуралзолотом» Песков: ситуацию с «Южуралзолотом» решат правоохранители

Администрация президента не занимается вопросом возможного изъятия акций «Южуралзолота» у владельца, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что данная ситуация находится в поле зрения правоохранительных органов, передает ТАСС.

Это не является прерогативой администрации президента. <…> Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать, — пояснил Песков.

Ранее в «Южуралзолоте» категорически опровергли информацию о возможном задержании президента компании Константина Струкова. По данным официального представителя ЮГК, владелец компании в минувшую субботу находился на своем рабочем месте в московском офисе и не подвергался каким-либо следственным действиям. Там отметили также, что Струков не планирует выезжать за границу.

Сумма экологического ущерба, нанесенного структурами компании «Южуралзолото», по предварительной информации, достигает 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты расследования дел о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды. По словам источников СМИ, за оперативное сопровождение дел отвечает Федеральная служба безопасности России.