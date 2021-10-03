Власти Чечни предложили публично наказывать россиян извинениями на камеру

Извинения на камеру — лучший способ публично наказать нарушителя, считают власти Чечни. Они предложили распространить эту практику на всех россиян. Как пишет URA.RU, с таким заявлением выступил член команды Рамзана Кадырова, вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров.

Он уверен, что «важное моральное наказание» поможет победить преступность в стране. Также Умаров похвалил силовиков за то, что они постоянно просят злоумышленников просить прощения.

Мы приветствуем то, что российские силовики теперь постоянно просят злоумышленников просить прощения, извиняться на камеру. Это очень хорошо, нужно распространить это повсеместно, по всей стране, во всех регионах. Есть и религиозный момент: извинение — это крайне благородное действие приветствуется во всех мировых конфессиях, — отметил политик.

По его мнению, покаяние и признание вины, это важно, потому что человек, который совершил проступок, обязан извиниться.

Ранее стало известно, что болельщиков «Спартака» избили во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Видео было опубликовано в Сети. Инцидент произошёл в подтрибунном помещении в перерыве встречи. Дубинки против двух фанатов московского клуба применили бойцы полка Кадырова.