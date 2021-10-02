Бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака»

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Болельщиков «Спартака» избили во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской Премьер-лиги. Видео было опубликовано на странице «Источник, знакомый с ситуацией» в Twitter.

По информации Telegram-канала «Мутко Против», инцидент произошёл в подтрибунном помещении в перерыве встречи. Дубинки против двух фанатов московского клуба применили бойцы полка Кадырова. О причинах потасовки не сообщается.

В пресс-службе «Спартака» заявили , что собирают информацию по инциденту и общаются с принимающей стороной.

Встреча проходит в Грозном в воскресенье, 3 октября. После первого тайма красно-белые выигрывают у «Ахмата» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что приехавших из России болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с римским «Лацио».