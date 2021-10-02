Бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака»

— ÐÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸Ðº, Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ÑÐ¹ Ñ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ¹ (@optaluna) October 3, 2021
По информации Telegram-канала «Мутко Против», инцидент произошёл в подтрибунном помещении в перерыве встречи. Дубинки против двух фанатов московского клуба применили бойцы полка Кадырова. О причинах потасовки не сообщается.
В пресс-службе «Спартака» заявили, что собирают информацию по инциденту и общаются с принимающей стороной.
Встреча проходит в Грозном в воскресенье, 3 октября. После первого тайма красно-белые выигрывают у «Ахмата» со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что приехавших из России болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с римским «Лацио».