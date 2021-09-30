Приехавших из России болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с «Лацио»

Болельщиков «Локомотива», приехавших в Рим на матч Лиги Европы с «Лацио», не пустят на стадион. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. Решение о недопуске российских болельщиков было принято итальянской полицией.

На матч будут допущены только граждане Евросоюза или имеющие вид на жительство в ЕС. Об этом «Локомотив» уведомили в УЕФА. О причинах такого решения не сообщается.

Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме в четверг, 30 сентября, начало — в 22:00 мск.

25 сентября «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в чемпионате России по футболу. Матч закончился со счётом 0:0, это 10-й поединок «железнодорожников» без поражений во всех турнирах.