Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заражении коронавирусом сотрудника администрации главы государства. Он отказался раскрывать его личность.
По его словам, опубликование этой информации нарушило бы закон о персональных данных,
Я не могу раскрывать персональные данные, это противоречило бы закону, — сказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация, что первичное тестирование
По словам Пескова, он может подтвердить информацию только об одном случае, о втором ему неизвестно.
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