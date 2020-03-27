https://static.news.ru/photo/952b65d6-7024-11ea-aeb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заражении коронавирусом сотрудника администрации главы государства. Он отказался раскрывать его личность.

По его словам, опубликование этой информации нарушило бы закон о персональных данных, передаёт ТАСС.

Я не могу раскрывать персональные данные, это противоречило бы закону, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация, что первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента с признаками заражения коронавирусом. По данным источника, близкого к Кремлю, инфекция была также обнаружена и в управлении делами президента.

По словам Пескова, он может подтвердить информацию только об одном случае, о втором ему неизвестно.