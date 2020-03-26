Первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента с признаками заражения коронавирусом. Речь идёт об одном-двух чиновниках.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям COVID-19. 26 марта страна обогнала по данному показателю Китай и Италию. Об этом сообщает газета New York Times, которая ведёт собственные подсчёты заразившихся. По данным издания, в США выявлен 81321 случай заболевания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен