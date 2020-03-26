https://static.news.ru/photo/c59dd5dc-6fc0-11ea-9706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента с признаками заражения коронавирусом. Речь идёт об одном-двух чиновниках.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Агентство добавляет, что инфекция обнаружена и в Управлении делами президента. Здесь под подозрением на заражение COVID-19 оказался один сотрудник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям COVID-19. 26 марта страна обогнала по данному показателю Китай и Италию. Об этом сообщает газета New York Times, которая ведёт собственные подсчёты заразившихся. По данным издания, в США выявлен 81321 случай заболевания.