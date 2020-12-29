Песков назвал главные вызовы 2020 года

https://static.news.ru/photo/89c92bb4-49eb-11eb-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основные вызовы уходящего года. По его словам, это экономические проблемы и рост бедности.

Экономика во всех её ипостасях, бедность, во всем мире растущая, — сказал он в интервью для программы «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на телеканале RTVI.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что власти, как и простые люди, обеспокоены вопросом, не повторится ли пандемия.

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой ВВП из-за пандемии снизится в 2020 году на 4,2%. МЭР РФ ожидает снижение ВВП страны на уровне 3,8%, а в 2021-м прогнозирует рост на 3,3%. Глава ведомства Максим Решетников считает, что на докризисные показатели Россия выйдет во второй половине 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков назвал самым ярким впечатлением 2020 года состояние неизведанного, которое вызывала пандемия коронавируса. Он отметил, что в начале года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое. Однако пандемия внесла свои коррективы. При этом Песков подчеркнул, что Россия в этих обстоятельствах действовала эффективно, «кто бы что ни говорил».