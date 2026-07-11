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11 июля 2026 в 17:35

Перестала жарить кабачки просто так — готовлю по-грузински с пикантной намазкой за 30 минут. Сочные, ароматные и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, помидоры, болгарский перец и чеснок — обжариваю кабачки до золотистой корочки, сверху выкладываю ароматную намазку из перекрученных томатов, перца, чеснока и хмели-сунели.

Получается обалденная вкуснятина: кабачки хрустящие снаружи, нежные внутри, с ярким пряным вкусом и пикантной остринкой — идеально как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 3 кабачка, 2 помидора, 1 болгарский перец, 4 зубчика чеснока, 5 г хмели-сунели, соль и перец по вкусу, зелень для украшения. Перец и помидоры прокрутите через мясорубку, добавьте измельченный чеснок, хмели-сунели, соль и перец. Кабачки нарежьте кружочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Выложите на тарелку, на каждый кружок положите намазку из перца и томатов. Дайте настояться 10–15 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачки — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Намазка делает их пикантными и ароматными. Кстати, вместо хмели-сунели можно взять аджику. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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