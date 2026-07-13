Перестала возиться с тестом — готовлю ленивый бешбармак на сковороде за 30 минут. Сытный, сочный и без хлопот

Перестала возиться с тестом — готовлю ленивый бешбармак на сковороде за 30 минут. Сытный, сочный и без хлопот

Беру мясной фарш, лук, морковь, перец, помидор, картофель — обжариваю картофель, отдельно готовлю мясную подливу с овощами, соединяю и прогреваю вместе.

Получается обалденная вкуснятина: сытное, ароматное блюдо с сочным фаршем, нежными овощами, пропитанными мясным соком, — идеально на ужин для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного ужина без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 1 сладкий перец, 1 помидор, 6 картофелин, 3–4 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, соль и перец по вкусу. Картофель обжарьте, залейте водой, тушите 20–25 минут. Лук, морковь, перец и помидор обжарьте, добавьте фарш и томатную пасту, тушите 15–20 минут. Соедините обе части, перемешайте, прогрейте 2–3 минуты. Дайте настояться и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот бешбармак. Получается сытным и ароматным. Кстати, вместо фарша можно взять нарезанное мясо. Находка, а не рецепт!