15 января 2026 в 11:30

Перестала печь сметанник! Готовлю торт «Бразилия» с шоколадным бисквитом, банановым муссом и крошкой печенья

Этот торт — настоящее путешествие в солнечную Бразилию, не выходя из кухни. Он сочетает в себе все, что нужно для идеального десерта: насыщенный влажный шоколадный бисквит, невероятно нежный и ароматный банановый мусс и веселую хрустящую нотку печенья. Этот торт не только потрясающе вкусный, но и эффектно выглядит, а его приготовление — увлекательный творческий процесс, который под силу даже не самому опытному кондитеру.

Для шоколадного бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара, добавьте 130 г муки, 30 г какао и щепотку соды. Выпекайте в форме 22 см при 180 °C 25–30 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Для мусса разомните 3 спелых банана, смешайте с 2 ст. л. сахара. Распустите 10 г желатина в 50 мл сливок, нагрейте до растворения и смешайте с банановым пюре. Взбейте 300 мл холодных жирных сливок до устойчивых пиков и аккуратно соедините с банановой массой. Сборку начните в кольце на подложке: пропитанный сиропом (вода + сахар) бисквит, половина бананового мусса, второй корж, оставшийся мусс. Уберите торт в холодильник на 4 часа для стабилизации. Перед подачей украсьте бока и верх торта крошкой из 100 г печенья.

Мария Левицкая
