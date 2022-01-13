«В сторону ужесточения»: что стоит за новыми заявлениями Бастрыкина

Глава СК Александр Бастрыкин выступил с очередным заявлением, касающимся положения приезжих в России. Вслед за недавним предложением ввести для них «геномную регистрацию», он призвал использовать новый подход к «растущей преступности трудовых мигрантов». Кроме того он утверждает, что беженцы из стран Ближнего востока, Центральной Азии и Северной Африки используют транзит через Россию для перемещения в Евросоюз, поэтому «повышенное внимание необходимо уделять совершенствованию миграционных процессов». В беседе с NEWS.ru учёный Сергей Абашин, занимающийся изучением проблем переселенцев, заявил, что заявления Бастрыкина скорее всего «призваны информационно обеспечить» обоснование новых правовых ужесточений, поступательно происходящих после расформирования Федеральной миграционной службы (ФМС) и передачи её полномочий МВД.

«Систематизировать правовую базу»

По словам Александра Бастрыкина, «требует нового подхода в решении <...> проблема растущей преступности трудовых мигрантов». Глава СК утверждает, что молодые люди из государств Средней Азии «нередко становятся объектом» вербовки со стороны террористов. Он напомнил, что в марте 2021 года ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе задержала некоего человека, у которого нашли компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по его изготовлению, ваххабитскую символику и поддельные миграционные документы.

Александр Бастрыкин alexander_bastrikin/vk.com

Бастрыкин считает, что мигранты из стран Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки направляются в Евросоюз через территорию России, что «влечёт за собой реальные риски проникновения в РФ террористов и экстремистов». Поэтому властям надо уделять повышенное внимание «совершенствованию миграционных процессов».

Для этого представляется целесообразным качественно обновить, как мной уже ранее отмечалось, и систематизировать правовую базу государственного регулирования в этой сфере, повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов, — предлагает председатель СК.

Также он считает необходимым проводить адресную профилактическую работу с работодателями для социальной адаптации иностранных рабочих. Кроме этого, по словам Бастрыкина, необходимо заранее получать информацию о возможных «негативных процессах» в среде мигрантов для своевременной реакции.

По мнению изучающего проблемы миграции профессора Европейского Университета Сергея Абашина, хоть в словах Александра Бастрыкина нет какой-либо конкретики относительно предлагаемых законодательных изменений, они косвенно свидетельствуют, что власти хотят по своему упорядочить данную сферу путём ужесточения действующего законодательства. Такая тенденция, по его словам, наблюдается после расформирования Федеральной миграционной службы (ФМС) как самостоятельного ведомства и передачи её полномочий МВД. А полицейское ведомство является «институтом, который занимается нарушениями и наказаниями, и в этой логике стали пересматривать миграционные правила и нормы». Учёный убеждён, что эта логика «не является решением миграционных проблем».

Возможно, идёт подготовка некоего нового миграционного закона, который ещё до конца не разработан, и мы не знаем, как он будет работать и что из себя представлять. Но, вероятно, это нововведение предусматривает некие меры по ужесточению наказаний, усиление контроля за мигрантами. А слова Бастрыкина в этом случае призваны информационно обеспечить обоснование этих нововведений. Любые миграционные законы содержат в себе как нормы наказаний за те или иные нарушения, так и нормы, которые позволяют соблюдать права мигрантов. Всегда важно соотношение этих норм. На мой взгляд, уже сейчас это соотношение довольно перекошено в сторону ужесточения. Есть целый набор инструментов, вроде депортации, содержания в местах заключения, запрета на въезд и так далее. И практика показывает, что чем больше ужесточающих норм, тем больше мигрантов попадает в теневую и нерегулируемую сферу — они прячутся, используют инструменты неформальных переговоров, коррупции, то есть, грубо говоря, платят каким-то чиновникам. Сергей Абашин профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

По мнению собеседника NEWS.ru соотношение разных норм миграционного законодательства «должно быть разумным и наряду с репрессивными мерами должна быть оставлена довольно большая область для того, чтобы мигранты могли дёшево и легко легализоваться, получить нужные документы, возможности для работы и включения в социальные институты». К тому же, подчёркивает Абашин, иностранных рабочих за те или иные незначительные правонарушения не должны наказывать гораздо более жёстко, чем российских граждан.

Наша задача не в том, чтобы наказать как можно больше людей и как можно строже за все возможные нарушения, а в том, чтобы люди были в легальном поле, — подчеркнул Сергей Абашин.

«Показатель снизился довольно существенно»

Это не единственное за последние месяцы высказывание Александра Бастрыкина, касающееся миграционной тематики. Так, в начале ноября он утверждал , что сейчас данную сферу регулируют «сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная нормативная база». Поэтому глава СК призывал «кодифицировать миграционное законодательство», предложив в новом нормативе «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также Бастрыкин предлагал ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья». Это, по его мнению, необходимо сделать как минимум из-за того, что «в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%».

Как подчёркивал ранее член общественного совета при МВД и специалист в области миграционных процессов Владимир Волох, до пандемии COVID-19 каждый год иностранцами в РФ совершалось не более 2% преступлений от общего количества зарегистрированных случаев (на эту же тенденцию обращал внимание NEWS.ru, анализируя официальную полицейскую статистику). В 2020 году доля преступлений, совершённых выходцами из стран СНГ, составила 1,51% от общего числа зарегистрированных (против 1,54% в 2019-м), в январе — ноябре 2021-го — 1,42%.