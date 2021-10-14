И открыли врата для нас: зачем МВД амнистирует часть невъездных мигрантов

Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении более 150 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд в страну. Замглавы МВД Александр Горовой озвучил планы государства, встречаясь с делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Аналогично Москва поступила и с мигрантами из Таджикистана. Послабления распространяются лишь на тех, кому запретили въезд по линии полиции. Причём часть из этих лиц может до сих пор находиться в России, в этом случае амнистия направлена на возвращение их в правовое поле. Как выяснил NEWS.ru, такие «амнистии» проводятся регулярно и пока не вели к резкому росту трудовой миграции.

Исключения для невъездных

По словам Александра Горового, въехать в Россию разрешат 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено пересекать границу из-за совершённых в РФ административных правонарушений. Как сообщает посольство Ташкента в Москве, «амнистия» не распространяется на тех, кто ранее был депортирован из России на основании решений судов.

Кроме того, с 18 октября МВД совместно с узбекской стороной «запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана, намеревающимся выехать в Россию для осуществления трудовой деятельности, смогут оформить разрешения на работу (патент), до выезда из республики».

Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которое будет нести российские работодатели, — подчеркнули в посольстве Узбекистана.

Председатель Федерации мигрантов России Вадим Коженов ранее заявил , что помимо 150 тысяч жителей Узбекистана под амнистию попало столько же граждан Таджикистана. Он подчеркнул, что на соответствующее решение власти пошли после «достаточно долгих и сложных переговоров», добавив, что шанс на снятие статуса невъездного есть лишь у тех, кто получил запрет по линии МВД.

Коженов пояснил, что конкретные статьи административных правонарушений, на которые распространяется миграционная амнистия, «называть нет смысла», потому что что по одним и тем же статьям КоАП кого-то амнистируют, а кого-то нет. Он посоветовал иностранцам проверить себя на предмет исключения из баз невъездных с помощью письменного запроса в МВД или электронного сервиса на сайте министерства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основные снятия с базы были 18 августа, то есть прошло достаточно времени и все базы подгрузились куда нужно, — добавил Коженов.

В разговоре с NEWS.ru член общественного совета при МВД и специалист в области миграционных процессов Владимир Волох также сообщил, что не знает, какие конкретные составы подпадают под миграционную амнистию. При этом он подчеркнул, что речь идёт о незначительных административных правонарушениях.

Россия — демократическая страна, и когда мы говорим о демократии, то понимаем, что не может быть пожизненного наказания для любого человека, совершившего малозначительное административное правонарушение. Например, если иностранный гражданин прошёл на жёлтый сигнал светофора или, если он водитель и выехал не в тот ряд, превысил скорость, то по действующему порядку это может привести к выдворению из страны. Поэтому те граждане, которые допустили мелкое нарушение, конечно, имеют право по истечении какого-то времени вернуться в Россию. Решение, о котором сообщил Александр Владимирович Горовой, вполне гуманное и соответствует духу времени. Владимир Волох заместитель заведующего кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления заместитель заведующего кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления

Также он заверил, что речь не идёт о тех иностранцах, которые совершили уголовные преступления, а сама амнистия не повлияет на состояние преступности со стороны иностранных граждан. Эксперт напомнил, что до пандемии в РФ каждый год иностранцами совершалось не более 2% преступлений от общего количества зарегистрированных случаев (на эти же данные обращал внимание NEWS.ru). В период пандемии эта цифра, по словам Владимира Волоха, сократилась: по данным МВД, в 2020 году доля преступлений, совершённых выходцами из стран СНГ, составила 1,51% от общего числа зарегистрированных (против 1,54% в 2019-м), в январе — августе 2021-го — 1,42%.

Нормализующий процесс?

NEWs.ru

Изучающий миграцию профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин напомнил NEWS.ru, что за последние годы миграционная амнистия «применялась уже довольно много раз». Помимо граждан Узбекистана и Таджикистана в предыдущие годы под неё попадали жители Киргизии, Молдавии и других стран бывшего СССР. Это, по словам учёного, «обычная практика в отношении трудовых мигрантов, которая существует много лет». При этом он подчеркнул, что правовое положение иностранных рабочих в России оставляет желать лучшего.

Наше законодательство устроено таким образом, что мигранты попадают в так называемый чёрный список за очень мелкие и неопасные нарушения, не угрожающие общественному порядку и не приносящие никакого вредя для общества. Но как только они фиксируются полицией иди ещё кем-то, эти нарушения попадают в автоматическую систему. То есть после выезда [за пределы РФ] такого человека обратно не пускают, потому что у него стоит запрет на въезд. Поэтому такие амнистии компенсируют излишнюю строгость закона, который избыточно наказывает мигрантов. Амнистия, как правило, применяется по самым лёгким основаниям, а не когда суд принимает решение [о депортации], если человек действительно что-то серьёзно нарушил и ему ставят запрет на въезд на долгие сроки в 5–10 и более лет. Сергей Абашин профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Также он обратил внимание на то, что значительная часть попавших под амнистию граждан Узбекистана и Таджикистана находятся в России. Но поскольку у них стоит запрет на въезд, они автоматически выпадают из легального поля, поэтому амнистия — это не приглашение новых 150 тысяч рабочих в страну, а возможность легализоваться, не выезжая на родину.

По словам Абашина, амнистия — это «не усложняющий и не представляющий какую-то опасность, а нормализующий процесс». Поэтому, говорит он, как показывает практика прошлых лет, такие мероприятия не приводили к наплыву числа мигрантов и к росту ксенофобских настроений по этому поводу. К тому же, в 2020 году из-за пандемии довольно большое количество иностранных рабочих выехало из России. Поэтому даже если кто-то приедет, это не превысят того масштаба миграции, который был в 2018–2019 годах, говорит он.

Между численностью мигрантов и ростом ксенофобии или каких-то социальных конфликтов нет прямой связи. Эта связь опосредуется политической ситуацией, а не механическим ростом или падением числа иностранных рабочих и тем более не миграционной амнистией, — констатирует Абашин.

Он напомнил, как в 2013 году на фоне выборов мэра Москвы начались «довольно серьёзные дебаты по поводу миграции». Тогда мигрантофобскую риторику использовали не только системные политики, но и оппозиционеры, в том числе баллотировавшийся на пост столичного градоначальника Алексей Навальный.

Сегодня, как считает Абашин, беспокойство было вызвано не столько количеством мигрантов, сколько предвыборной риторикой, которую использовали различные политические силы. Например, депутат Госдумы от «Единой России» Пётр Толстой призывал к «более жёстким мерам» по выдворению иностранцев, а также предлагал принять ряд антимигрантских законов. Он же успел раскритиковать миграционную амнистию.



Отметим тем не менее, что летом и осенью 2021 года в Москве регулярно проходили в той или иной степени массовые столкновения мигрантов между собой, что широко освещалось в СМИ — правда, о пострадавших из числа местных жителей в таких случаях, как правило, неизвестно. Также резонанс получило убийство и изнасилование пенсионерки под Сергиевым Посадом, совершённое приезжими из Таджикистана, после чего 13 сентября в районе начались народные волнения, приведшие к выселению общежития, где раньше жили мигранты, — правда, как раз подозреваемые в преступлении отношения к общежитию не имели.