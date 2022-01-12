Бастрыкин предложил меры для борьбы с экстремизмом среди мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с экстремизмом следует систематизировать законы в сфере миграции и наладить контакт с работодателями, пишет РИА Новости. Бастрыкин также заявил, что для своевременного реагирования необходимо получать информацию о возможных «негативных процессах» в среде мигрантов.

Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки, — отметил Бастрыкин.

С 29 декабря в России ввели новые правила для работающих мигрантов, въезжающих в страну на длительный срок. Теперь иностранцы обязаны пройти дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и наркотики. Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии, детям до шести лет и другим категориям граждан. В отношении нарушителей новых правил будет рассматриваться вопрос о сокращении срока пребывания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.