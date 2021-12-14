Дефицит работников на российском рынке труда достиг максимума с 2014 года

На российском рынке труда зафиксировали максимальный с 2014 года дефицит работников. Нехватка кадров растёт с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть. Как сообщила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, несмотря на то что безработица находится на историческом максимуме в 4,3%, вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области. Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа и Дагестана.

Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста, — пояснила Трубникова.

Ранее сообщалось, что около 36% россиян удалось в текущем году сменить место работы на новое, 12% жителей страны освоили новую профессию. Основным поводом смены работы респонденты (76%) называли низкую зарплату.