Дефицит работников на российском рынке труда достиг максимума с 2014 года

На российском рынке труда зафиксировали максимальный с 2014 года дефицит работников. Нехватка кадров растёт с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении ТАСС.
В мае 2021 года число открытых вакансий
На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области. Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа и Дагестана.
Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста, — пояснила Трубникова.
Ранее сообщалось, что около 36% россиян удалось в текущем году сменить место работы на новое, 12% жителей страны освоили новую профессию. Основным поводом смены работы респонденты (76%) называли низкую зарплату.