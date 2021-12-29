В России дактилоскопия и тесты на ВИЧ станут обязательными для мигрантов

С 29 декабря в России ввели новые правила для работающих мигрантов, въезжающих в страну на длительный срок. Теперь иностранцы обязаны пройти дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и наркотики, говорится на сайте МВД. Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии, детям до шести лет и другим категориям граждан. В отношении нарушителей новых правил будет рассматриваться вопрос о сокращении срока пребывания на территории РФ.

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование осуществляются органами внутренних дел однократно, без взимания государственных пошлин, — говорится на сайте МВД.

Приезжие должны пройти эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации, а мигрантам, не планирующим трудоустраиваться, даётся срок в три месяца. После прохождения процедур приезжим будут выданы патенты на работу — карты с чипами. На носителе сохраняется изображение лица владельца патента, а также его отпечатки пальцев, указываются серия и номер документа, имя работающего мигранта, его дата рождения, профессия, ИНН и данные гражданского паспорта.

Сдавать отпечатки пальцев и проходить процедуру медицинского осмотра не нужно гражданам Белоруссии, детям младше шести лет, владельцам диппаспортов, служебных паспортов, должностным лицам из международных организаций.

Фотографирование и снятие отпечатков пальцев осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД, на подведомственном предприятии Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД и в его филиалах и в ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр»

Отмечается, что при неисполнении обязанностей по прохождению вышеуказанных процедур в отношении таких мигрантов будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания в РФ.

Ранее сообщалось о заявлении заместителя председателя комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаила Саралиева относительно мигрантов в России. Политик предложил использовать опыт Арабских Эмиратов и Кувейта, где за каждой группой приезжих от момента их прибытия в аэропорт и до объекта трудоустройства следит специальная организация, которая по окончании контракта сопровождает их обратно в аэропорт.