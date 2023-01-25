Перед лечащими Костомарова врачами встала серьезная дилемма «Пятый канал»: вышедшему из комы Костомарову может потребоваться операция

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Вышедшему из комы российскому фигуристу Роману Костомарову может потребоваться операция, сообщает «Пятый канал». По данным телеканала, в данный момент врачи решают, идти ли на хирургическое вмешательство или достаточно медикаментов.

Как передает канал, Костомаров до сих пор не может дышать самостоятельно. На ночь врачи подключают фигуриста к аппарату ИВЛ. Помимо этого, у Олимпийского чемпиона наблюдаются перепады температуры. Большую часть времени Костомаров проводит во сне.

Он был госпитализирован с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке 10 января, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Врачи отмечали, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Мать фигуриста Валентина Костомарова ранее рассказала, что всю информацию о сыне узнает от его супруги. Она прокомментировала слухи о возможном отключении спортсмена от аппарата ЭКМО, отметив, что врачам виднее. Она также выразила уверенность, что специалисты примут верное решение.