«Врачи лучше знают»: мать Костомарова о планах отключить ее сына от ЭКМО

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Роман Костомаров

В том, что касается вопроса отключения фигуриста Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), врачи разбираются лучше, заявила в беседе с «360» мать спортсмена Валентина Костомарова. По ее словам, медики лучше понимают, как следует поступать, и смогли бы принять верное решение. Она также уточнила, что пока не навещала сына в больнице, а всю информацию о его состоянии узнает от жены Костомарова — Оксаны Домниной.

Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, еще не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем, — сказала мать фигуриста.

Костомарова добавила, что очень переживает за своего сына, но надеется на лучшее. Она также выразила благодарность по отношению к тем, кто поддерживает Костомарова.

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию.

Костомаров болел неделю до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался, а приему лекарств предпочел купание в проруби. Кроме того, он продолжал выступления на льду даже с температурой выше 38 градусов.