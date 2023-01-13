«112»: врачи оценили состояние Костомарова как крайне тяжелое

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» пишет, что врачи оценили состояние фигуриста Романа Костомарова как крайне тяжелое. По данным канала, прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, Костомарову диагностировали мерцательную аритмию, передает «112».

Как указали в канале, с момента перевода Костомарова в Коммунарку он не приходил в сознание. Врачи отметили, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики борются с прогрессирующим сепсисом.

Ранее супруга фигуриста Оксана Домнина сообщила, что его состояние остается стабильно тяжелым. По ее словам, ухудшений не наблюдается.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позднее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен был подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.