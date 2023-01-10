«Это кошмар»: отец фигуриста Костомарова сообщил о состоянии сына Отец фигуриста Костомарова сообщил о переводе сына в Коммунарку с подозрением на COVID-19

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, госпитализированного с подозрением на COVID-19, переводят на лечение в Коммунарку, рассказал «360» его отец, Сергей Костомаров. Мужчина признался, что очень переживает за сына и не понимает, как он мог заболеть. Он назвал «кошмаром» новость, которую ему сообщил младший сын, рассказавший, что спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.

Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, [ковид]. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его в вентиляции легких. Это кошмар. Где он мог [заболеть]? — сказал отец фигуриста.

Костомаров-старший добавил, что созвонился со своей снохой, которая пообещала держать его в курсе новостей о состоянии сына.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно днем 10 января. По данным СМИ, олимпийского чемпиона по фигурному катанию доставили в одну из столичных больниц с пневмонией. Предположительно, тест на коронавирус оказался отрицательным. Сообщалось, что врачи оценивают его состояние как стабильное. В Telegram-каналах писали, что состояние спортсмена ухудшилось накануне вечером, когда у него начались сильные боли в груди.