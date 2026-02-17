Пельмени не варю, а запекаю: с яичной корочкой и кунжутом. Плюс сливочно-крабовый соус — вкуснее беляшей! Ужин за 30 минут

Этот рецепт — магия превращения. Обычные пельмени, сбросив варежку варки, облачаются в золотистую броню из запеченного желтка и кунжута. Они становятся похожи на миниатюрные, невероятно сочные беляшики с хрустящим низом. А сливочно-крабовый соус выступает здесь королем вкуса, превращая простую закуску в коронное блюдо.

500 г любых пельменей выкладываю в миску. Добавляю 2 яичных желтка, 1–2 ст. л. кунжута, 1 ст. л. растительного масла и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю, чтобы каждый пельмень покрылся глазурью. Перекладываю в форму для запекания в один слой. Ставлю в разогретую до 190 °C духовку на 25–30 минут, пока не образуется золотистая хрустящая корочка. Пока пельмени запекаются, готовлю соус: 150 г крабовых палочек мелко нарезаю или рву руками. Один плавленый сырок натираю на терке. Смешиваю в миске крабовые палочки, сыр, 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика выдавленного чеснока и мелко нарезанный пучок зеленого лука с другой зеленью. Тщательно перемешиваю до однородной кремовой консистенции. Горячие запеченные пельмени подаю сразу, щедро поливая охлажденным крабовым соусом.

