Пеку этот клубничный пирог — семья выстраивается в очередь за угощением

Клубничный пирог по этому рецепту получается нежным и ароматным. Хрустящая корочка, сочная начинка и минимум усилий. Идеальный десерт для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- манка — 150 г;
- мука — 120 г;
- сахар — 160 г;
- масло — 100 г;
- разрыхлитель — 2 ч. ложки;
- ванилин — по вкусу;
- соль — щепотка;
- клубника — 350 г.
Приготовление:
- Смешать сухие ингредиенты.
- Добавить растопленное масло.
- Выложить тесто в форму, сверху — клубнику.
- Выпекать 45 минут при 180 °C.
Подавать теплым со сметаной. Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог не залеживается на столе!
Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.