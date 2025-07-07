Пеку этот клубничный пирог — семья выстраивается в очередь за угощением

Пеку этот клубничный пирог — семья выстраивается в очередь за угощением

Клубничный пирог по этому рецепту получается нежным и ароматным. Хрустящая корочка, сочная начинка и минимум усилий. Идеальный десерт для семейного чаепития.

Ингредиенты:

манка — 150 г;

мука — 120 г;

сахар — 160 г;

масло — 100 г;

разрыхлитель — 2 ч. ложки;

ванилин — по вкусу;

соль — щепотка;

клубника — 350 г.

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты. Добавить растопленное масло. Выложить тесто в форму, сверху — клубнику. Выпекать 45 минут при 180 °C.

Подавать теплым со сметаной. Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог не залеживается на столе!

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