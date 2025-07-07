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07 июля 2025 в 10:22

Пеку этот клубничный пирог — семья выстраивается в очередь за угощением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубничный пирог по этому рецепту получается нежным и ароматным. Хрустящая корочка, сочная начинка и минимум усилий. Идеальный десерт для семейного чаепития.

Ингредиенты:

  • манка — 150 г;
  • мука — 120 г;
  • сахар — 160 г;
  • масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. ложки;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • клубника — 350 г.

Приготовление:

  1. Смешать сухие ингредиенты.
  2. Добавить растопленное масло.
  3. Выложить тесто в форму, сверху — клубнику.
  4. Выпекать 45 минут при 180 °C.

Подавать теплым со сметаной. Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог не залеживается на столе!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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