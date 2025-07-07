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07 июля 2025 в 15:04

Шоу «Большой куш», первый выпуск: что известно, участники, кто выбыл

Фото: Пресс-служба ТНТ

Накануне состоялась премьера нового шоу на ТНТ «Большой куш». Что известно о проекте, какие в нем участники, кто выбыл после первого выпуска?

Что известно о шоу «Большой куш», участники

Ведущими нового реалити-шоу выступили комик и резидент Comedy Club Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева, съемки проходили в Бангкоке.

Участниками «Большого куша» стали 12 звездных пар: рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова, боец Василий «Пельмень» Камоцкий и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, двукратная чемпионка мира по гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло и актриса Мария Кравченко, актриса Анна Хилькевич и ее супруг Артур Мартиросян, рэпер ST и его жена телеведущая Ассоль Васильева, комики Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, певцы Анатолий Цой и KAYA, блогеры Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, и Янчик, актер Владимир Селиванов и его жена блогер Алекса Селиванова, блогеры Айза и Наташа Гасанханова, певец Тимур Родригез и его девушка актриса Екатерина Кабак, боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев.

По задумке участники приезжают в Таиланд и становятся обладателями чемодана — по одному на каждую пару. В одном из кейсов находится выигрыш в размере 10 млн рублей, в другом — черная метка. В конце каждого выпуска происходит обмен чемоданами. Пара, у которой по окончании испытания будет чемодан с деньгами, может решить, кому именно отдать черную метку и исключить из шоу.

Задания предполагают состязания на выносливость, силу, сообразительность и хитрость. Некоторые составлены так, что, помимо интеллекта и физических способностей, можно проверить личностные качества и устойчивость психики участников.

Анна Хилькевич с мужем Анна Хилькевич с мужем Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как прошел первый выпуск, кто выбыл

В рамках первого выпуска все заселились в номера, затем последовали визиты вежливости. Некоторые команды посетили соседей, чтобы договориться о содействии. Так, Хилькевич с мужем пришли к Селивановым, однако последние не были уверены, что готовы объединиться.

Утром звезды собрались в столовой, а число участников пополнилось Айзой, что вызвало напряжение у некоторых. Неприязнь к девушке высказала Хилькевич, отметив, что мечтает о скором выбывании Айзы.

После игроков повезли на первое испытания. На тайском солончаке участникам нужно было с помощью палок наскрести 139 кг соли и насыпать ее в корзины. Итоговое взвешивание должно определить, какая пара оказалась ближе всего к нужному числу. В конкурсе выиграли Камоцкий и Сарычев с результатом 123,5 кг.

Далее игрокам начали раздавать чемоданы. Ведущие сообщили, что у Кирилла и Василия есть преимущество получить чемодан первыми, посмотреть содержимое и при желании вслепую взять другой чемодан. Победители также могли выбрать любую команду, которая получит аналогичный бонус. Мужчины назвали Марию и Анжелику. По итогу и победители первого испытания, и актриса с гимнасткой воспользовались своим правом поменять чемоданы.

Каждая пара разобрала чемоданы и открыла их. При этом соперники не могли видеть содержимое других кейсов. По реакции многие участники сделали вывод, что деньги могут быть у Марии и Анжелики, так как актриса изобразила каменное лицо, а гимнастка выглядела слишком довольной. Хилькевич с трудом скрывала разочарование — участники решили, что либо ей досталась черная метка, либо у нее деньги и она хорошо притворяется.

По пути в отель Айза и Наташа Гасанханова договорились с Кириллом и Василием объединиться в коалицию. Затем девушки отправились в номер Эвелины и Янчика, чтобы подружиться еще и с ними. Наталья взяла с собой чемодан, обе пары вскрыли их и выяснили, что им обеим достались бумажки.

В итоге выяснилось, что 10 млн достались Анжелике и Марии. При этом гимнастка призналась, что другие участники, в том числе Эвелина и Янчик, хотят с ними сдружиться, но в обмен просят показать чемодан. Девушки решили всех обмануть и сказать, что денег у них нет. Анжелика и Анатолий на время поменялись чемоданами, чтобы все думали, что у гимнастки с актрисой только бумажки.

В рамках первого выпуска никто не выбыл. Эпизод завершился встречей Джигана и Самойловой с ST и его супругой с целью договориться о тайном сотрудничестве.

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