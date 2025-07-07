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07 июля 2025 в 14:56

Вдова Хворостовского показала, как выглядит их 22-летний сын

Дмитрий Хворостовский Дмитрий Хворостовский Фото: facebook.com/Hvorostovsky/Global Look Press

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли-Хворостовская в Instagram (деятельность запрещена в РФ) показала, как выглядит их общий сын 22-летний Максим. Она поздравила родственника с днем рождения, назвав его самым красивым, веселым и добрым.

С 22-летием моего мальчика. В моем мире он самый красивый, добрый, веселый, с самой прекрасной душой. Ты делаешь меня самой гордой мамой на земле! Я люблю тебя сильнее, чем это можно описать словами, — написала Хворостовская.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что артистка Надежда Кадышева не только сумела вернуть былую популярность у старшего поколения, но и стала модной у молодежи. Ранее он назвал Кадышеву и ее коллегу Надежду Бабкину «тетушками, которые свое отпели». Сейчас же, по его словам, песни в народном стиле переживают расцвет.

До этого продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что любит приколы и самоиронию и считает это способом оставаться в ресурсе. Так он ответил хейтерам, которые в Сети начали высмеивать его за видео, где ему якобы подожгли голову.

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