Не слышали о Сан-Себастьяне? Готовим шоколадную версию десерта как в кафе

Не слышали о Сан-Себастьяне? Готовим шоколадную версию десерта как в кафе

Не слышали о Сан-Себастьяне? Готовим шоколадную версию десерта как в кафе. Сан-Себастьян с шоколадом — это десерт, который покорит вас своим насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Несмотря на сложное название, приготовить его можно дома быстро и по цене одного кусочка в кафе. Шоколад добавляет нотку горчинки и глубины, делая чизкейк по-настоящему особенным.

Ингредиенты

Сливочный сыр (типа «Филадельфия») — 700 г

Сахар — 200 г

Яйца — 3 крупных

Жирные сливки (33%) — 200 мл

Горький шоколад 70% — 150 г

Какао-порошок — 30 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Щепотка соли

Приготовление

Шоколад растопить на водяной бане, остудить до комнатной температуры. Взбить сливочный сыр с сахаром до кремообразного состояния. Добавлять по одному яйцу, продолжая взбивать. Влить охлажденный растопленный шоколад, какао и ваниль, тщательно перемешать. Аккуратно ввести сливки, сохраняя воздушность массы. Вылить в форму (Ø 20 см), застеленную пергаментом. Выпекать при 200 °C 15 минут, затем при 180 °C еще 20–25 минут до характерной «подгоревшей» корочки. Остудить в приоткрытой духовке 1 час, затем охладить в холодильнике 4–6 часов.

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