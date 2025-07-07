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07 июля 2025 в 09:30

Не слышали о Сан-Себастьяне? Готовим шоколадную версию десерта как в кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не слышали о Сан-Себастьяне? Готовим шоколадную версию десерта как в кафе. Сан-Себастьян с шоколадом — это десерт, который покорит вас своим насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Несмотря на сложное название, приготовить его можно дома быстро и по цене одного кусочка в кафе. Шоколад добавляет нотку горчинки и глубины, делая чизкейк по-настоящему особенным.

Ингредиенты

  • Сливочный сыр (типа «Филадельфия») — 700 г
  • Сахар — 200 г
  • Яйца — 3 крупных
  • Жирные сливки (33%) — 200 мл
  • Горький шоколад 70% — 150 г
  • Какао-порошок — 30 г
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Приготовление

  1. Шоколад растопить на водяной бане, остудить до комнатной температуры. Взбить сливочный сыр с сахаром до кремообразного состояния. Добавлять по одному яйцу, продолжая взбивать.
  2. Влить охлажденный растопленный шоколад, какао и ваниль, тщательно перемешать. Аккуратно ввести сливки, сохраняя воздушность массы. Вылить в форму (Ø 20 см), застеленную пергаментом.
  3. Выпекать при 200 °C 15 минут, затем при 180 °C еще 20–25 минут до характерной «подгоревшей» корочки. Остудить в приоткрытой духовке 1 час, затем охладить в холодильнике 4–6 часов.

Ранее мы делились простым рецептом десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

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десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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