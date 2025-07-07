Беру пару бананов, сгущенку, мешаю, и в духовку: кайфовый пирог к чаю готов

Банановый пирог со сгущенкой — простой и вкусный десерт к чаю. Мягкая текстура, сладкая начинка и аромат бананов. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- бананы — 2 шт.;
- сгущенка вареная — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 70 г;
- масло сливочное — 100 г;
- молоко — 200 мл;
- мука — 320 г;
- сода — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- ванилин — по вкусу;
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Размять бананы, смешать со сгущенкой.
- Взбить яйца с сахаром, добавить масло и молоко.
- Ввести муку, соду, гашенную уксусом, ванилин.
- Соединить с банановой массой.
- Выпекать 40 минут при 180 °C.
Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог станет любимым десертом!
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