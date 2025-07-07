Беру пару бананов, сгущенку, мешаю, и в духовку: кайфовый пирог к чаю готов

Беру пару бананов, сгущенку, мешаю, и в духовку: кайфовый пирог к чаю готов

Банановый пирог со сгущенкой — простой и вкусный десерт к чаю. Мягкая текстура, сладкая начинка и аромат бананов. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.;

сгущенка вареная — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 70 г;

масло сливочное — 100 г;

молоко — 200 мл;

мука — 320 г;

сода — 1 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

ванилин — по вкусу;

соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Размять бананы, смешать со сгущенкой. Взбить яйца с сахаром, добавить масло и молоко. Ввести муку, соду, гашенную уксусом, ванилин. Соединить с банановой массой. Выпекать 40 минут при 180 °C.

Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог станет любимым десертом!

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