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07 июля 2025 в 07:29

Беру пару бананов, сгущенку, мешаю, и в духовку: кайфовый пирог к чаю готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банановый пирог со сгущенкой — простой и вкусный десерт к чаю. Мягкая текстура, сладкая начинка и аромат бананов. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • бананы — 2 шт.;
  • сгущенка вареная — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 320 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Размять бананы, смешать со сгущенкой.
  2. Взбить яйца с сахаром, добавить масло и молоко.
  3. Ввести муку, соду, гашенную уксусом, ванилин.
  4. Соединить с банановой массой.
  5. Выпекать 40 минут при 180 °C.

Нежный, сладкий и очень вкусный — такой пирог станет любимым десертом!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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