Сказочный пирог с малиной — достаешь из духовки, и все бегут на кухню

Малиновый пирог с хрустящей крошкой — это нежный десерт с идеальным балансом сладости и легкой кислинки. Хрустящая масляная крошка дополняет сочную малиновую начинку, создавая неповторимую текстуру.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 80 мл;
- сметана — 130 г;
- разрыхлитель — 1 пакетик;
- мука — 200 г;
- малина — 100 г.
Для крошки:
- сливочное масло — 40 г;
- мука — 60 г;
- сахар — 40 г;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте ванильный сахар, соль, масло и сметану.
- Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую смесь, замесите.
- Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите малину.
- Для крошки смешайте охлажденное масло, муку, сахар и соль до образования мелких крупинок.
- Равномерно посыпьте пирог крошкой.
- Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета.
- Дайте остыть перед подачей.
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