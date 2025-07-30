Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 07:53

Сказочный пирог с малиной — достаешь из духовки, и все бегут на кухню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновый пирог с хрустящей крошкой — это нежный десерт с идеальным балансом сладости и легкой кислинки. Хрустящая масляная крошка дополняет сочную малиновую начинку, создавая неповторимую текстуру.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 80 мл;
  • сметана — 130 г;
  • разрыхлитель — 1 пакетик;
  • мука — 200 г;
  • малина — 100 г.

Для крошки:

  • сливочное масло — 40 г;
  • мука — 60 г;
  • сахар — 40 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте ванильный сахар, соль, масло и сметану.
  2. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую смесь, замесите.
  3. Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите малину.
  4. Для крошки смешайте охлажденное масло, муку, сахар и соль до образования мелких крупинок.
  5. Равномерно посыпьте пирог крошкой.
  6. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета.
  7. Дайте остыть перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо без хлопот.

еда
пироги
рецепты
малина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедший под воду после землетрясения Северо-Курильск засняли с дрона
Российский теннисист добился успеха на престижном турнире в Торонто
Стало известно, о чем будут говорить главы Роскосмоса и NASA
По Мерцу нанесли «юридический удар»
Кабачковые блинчики с икорной пастой: такой закуски вы еще не пробовали!
Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Белгороде
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» был в розыске в Таджикистане
Врач назвала лайфхак, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Автомобилистам объяснили, чем грозит неуведомление ГАИ о смене регистрации
Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля
Землетрясение вынудило власти российского региона пойти на крайние меры
Пугачева не сдержалась при виде «омоложения» Орбакайте в Европе
В Крыму предложили США продать Аляску и сократить госдолг
Санду бьет тревогу из-за вмешательства в предстоящие выборы
Картели внедряются в ВСУ, точный удар «Ланцета»: новости СВО к утру 30 июля
Названо число россиян, получающих в месяц от 1 млн рублей
Жители Камчатки засняли на камеру момент мощного землетрясения
«Знаете ли»: Трамп описал свои беседы с Путиным
В Румынии высказались о возможном вмешательстве в украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.