Сказочный пирог с малиной — достаешь из духовки, и все бегут на кухню

Сказочный пирог с малиной — достаешь из духовки, и все бегут на кухню

Малиновый пирог с хрустящей крошкой — это нежный десерт с идеальным балансом сладости и легкой кислинки. Хрустящая масляная крошка дополняет сочную малиновую начинку, создавая неповторимую текстуру.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль — щепотка;

растительное масло — 80 мл;

сметана — 130 г;

разрыхлитель — 1 пакетик;

мука — 200 г;

малина — 100 г.

Для крошки:

сливочное масло — 40 г;

мука — 60 г;

сахар — 40 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте ванильный сахар, соль, масло и сметану. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую смесь, замесите. Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите малину. Для крошки смешайте охлажденное масло, муку, сахар и соль до образования мелких крупинок. Равномерно посыпьте пирог крошкой. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте остыть перед подачей.

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