Шпинат и банан — необычное сочетание, которое покоряет: готовим ПП-панкейки

Шпинат и банан — необычное, но очень вкусное сочетание! Эти ПП-панкейки не только яркие и ароматные, но и полезные. Всего несколько простых шагов — и сытный завтрак или перекус готов за считаные минуты.

Ингредиенты:

шпинат — 50 г;

банан — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко 0,5% — 80 мл;

овсяная мука — 80 г;

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление:

В глубокой миске соединить банан, шпинат, яйца, молоко, муку и разрыхлитель. Измельчить все ингредиенты погружным блендером до однородной массы. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Разогреть сухую сковороду. Выложить тесто порционно и обжарить панкейки с двух сторон до румяной корочки.

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