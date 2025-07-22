Шпинат и банан — необычное сочетание, которое покоряет: готовим ПП-панкейки

Шпинат и банан — необычное, но очень вкусное сочетание! Эти ПП-панкейки не только яркие и ароматные, но и полезные. Всего несколько простых шагов — и сытный завтрак или перекус готов за считаные минуты.
Ингредиенты:
- шпинат — 50 г;
- банан — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко 0,5% — 80 мл;
- овсяная мука — 80 г;
- разрыхлитель — щепотка.
Приготовление:
- В глубокой миске соединить банан, шпинат, яйца, молоко, муку и разрыхлитель. Измельчить все ингредиенты погружным блендером до однородной массы.
- Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Разогреть сухую сковороду.
- Выложить тесто порционно и обжарить панкейки с двух сторон до румяной корочки.
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