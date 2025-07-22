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22 июля 2025 в 17:11

Шпинат и банан — необычное сочетание, которое покоряет: готовим ПП-панкейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпинат и банан — необычное, но очень вкусное сочетание! Эти ПП-панкейки не только яркие и ароматные, но и полезные. Всего несколько простых шагов — и сытный завтрак или перекус готов за считаные минуты.

Ингредиенты:

  • шпинат — 50 г;
  • банан — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко 0,5% — 80 мл;
  • овсяная мука — 80 г;
  • разрыхлитель — щепотка.

Приготовление:

  1. В глубокой миске соединить банан, шпинат, яйца, молоко, муку и разрыхлитель. Измельчить все ингредиенты погружным блендером до однородной массы.
  2. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Разогреть сухую сковороду.
  3. Выложить тесто порционно и обжарить панкейки с двух сторон до румяной корочки.

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еда
шпинат
бананы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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