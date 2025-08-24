Йоркширский пудинг с лисичками: готовим британскую классику с изюминкой!

Йоркширский пудинг с лисичками и шпинатом — это изысканное блюдо, сочетающее воздушную текстуру классического пудинга с насыщенным вкусом грибов. Нежная начинка из шпината и моцареллы делает его сытным и оригинальным. Такой вариант отлично подойдет для обеда или ужина в кругу семьи.

Для теста взбейте 4 яйца с 230 мл молока, добавьте 115 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя и 1/2 ч. л. соли. Разогрейте форму с 2 ст. л. оливкового масла в духовке при 220 °C, затем залейте тесто и выпекайте 20 минут. Для начинки обжарьте 1 нарезанный лук на 1 ст. л. сливочного масла, добавьте 400 г лисичек и 400 г шпината. Тушите 5 минут, смешайте со сметаной и 200 г моцареллы. Наполните пудинг начинкой, украсьте базиликом.

Готовый пудинг получается с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Грибы придают блюду насыщенный вкус, а шпинат и сыр делают его более питательным. Подавайте горячим, дополнив свежим салатом.

