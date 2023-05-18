Педагог оценил идею пересдачи ЕГЭ через три месяца Заслуженный учитель Ямбург назвал бессмысленной пересдачу ЕГЭ через три месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторная пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в вуз спустя три месяца после неудачной попытки не имеет смысла, потому что к тому моменту учебные заведения уже укомплектованы студентами, рассказал в беседе с НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

ЕГЭ — это билет для поступления в высшее учебное заведение. Через три месяца все вузы уже набрали студентов. Я особого смысла в этом не вижу. Университеты к сентябрю уже заполнены. И не только бюджетные места, но и платные, — сказал Ямбург.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением к Министерству просвещения РФ разрешить пересдачу ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год, как сейчас. По мнению депутата, мысли о пересдаче экзамена в случае провала сильно давит на подростков и подвергает их сильному стрессу. Чернышов полагает, что одним из факторов волнения является осознание факта пересдачи экзамена или улучшения его результата только через год.

Между тем, по мнению репетитора по русскому языку Вероники Смолер, в последний день перед ЕГЭ нужно не загружать мозг и дать ему расслабиться. Как рассказала специалист, накануне экзамена надо немного отдохнуть, а повторить всю школьную программу за один день все равно невозможно.