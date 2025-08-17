Печеночные котлетки, которые полюбит вся семья, — вот секрет нежности!

Нежные печеночные котлетки — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. С добавлением овощей и сметаны они получаются особенно сочными и ароматными, без характерного печеночного привкуса.

Для приготовления мелко нарежьте 500 г печени кубиками. Обжарьте 1 луковицу и 1 морковь до мягкости, остудите и добавьте к печени. Введите 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 3 ст. л. муки, соль, черный перец и сухой чеснок по вкусу. Тщательно перемешайте массу. Обжаривайте котлетки на среднем огне по 5 минут с каждой стороны, вторую сторону готовьте под крышкой для максимальной сочности.

Подавайте котлетки с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Они богаты железом и белком, при этом получаются настолько нежными, что понравятся даже тем, кто обычно не любит печень. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для быстрого и полезного ужина!

