17 августа 2025 в 18:46

Печеночные котлетки, которые полюбит вся семья, — вот секрет нежности!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные печеночные котлетки — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. С добавлением овощей и сметаны они получаются особенно сочными и ароматными, без характерного печеночного привкуса.

Для приготовления мелко нарежьте 500 г печени кубиками. Обжарьте 1 луковицу и 1 морковь до мягкости, остудите и добавьте к печени. Введите 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 3 ст. л. муки, соль, черный перец и сухой чеснок по вкусу. Тщательно перемешайте массу. Обжаривайте котлетки на среднем огне по 5 минут с каждой стороны, вторую сторону готовьте под крышкой для максимальной сочности.

Подавайте котлетки с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Они богаты железом и белком, при этом получаются настолько нежными, что понравятся даже тем, кто обычно не любит печень. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для быстрого и полезного ужина!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
котлеты
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
