Печенье «Белорусская картошка» — вкуснота! Простой и быстрый рецепт

Печенье «Белорусская картошка» — нежность в каждом кусочке! Представьте: рассыпчатое, нежное печенье с ароматом ванили и шоколада, которое буквально тает во рту. Этот рецепт я узнала от подруги из Беларуси, и с тех пор он стал любимым в нашей семье. Печенье «Белорусская картошка» — идеальное дополнение к чашечке чая или кофе, а готовится оно на удивление просто!

Сначала подготовьте вареные желтки. 3 желтка разомните вилкой до однородной массы. В глубокой миске смешайте 100 г сметаны, 80 г размягченного сливочного масла, 70 г сахара, щепотку соли и ванилина. Добавьте размятые желтки и тщательно перемешайте.

Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно добавляйте просеянную муку (около 220 г). Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто разделите на 18 равных частей. Каждую скатайте в шарик, затем слегка приплюсните, придавая форму картофелинки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Пока печенье остывает, приготовьте посыпку: смешайте 2 ст. л. сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Теплые печенья обваляйте в смеси, чтобы они полностью покрылись шубкой.

Дайте печенью полностью остыть — тогда оно станет по-настоящему рассыпчатым. Подавайте к чаю, кофе или с молоком. Эти нежные «картошечки» хороши и на следующий день — если, конечно, они у вас задержатся так надолго! Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой классикой.

