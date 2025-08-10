Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:05

Печенье «Белорусская картошка» — вкуснота! Простой и быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Белорусская картошка» — нежность в каждом кусочке! Представьте: рассыпчатое, нежное печенье с ароматом ванили и шоколада, которое буквально тает во рту. Этот рецепт я узнала от подруги из Беларуси, и с тех пор он стал любимым в нашей семье. Печенье «Белорусская картошка» — идеальное дополнение к чашечке чая или кофе, а готовится оно на удивление просто!

Сначала подготовьте вареные желтки. 3 желтка разомните вилкой до однородной массы. В глубокой миске смешайте 100 г сметаны, 80 г размягченного сливочного масла, 70 г сахара, щепотку соли и ванилина. Добавьте размятые желтки и тщательно перемешайте.

Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно добавляйте просеянную муку (около 220 г). Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто разделите на 18 равных частей. Каждую скатайте в шарик, затем слегка приплюсните, придавая форму картофелинки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Пока печенье остывает, приготовьте посыпку: смешайте 2 ст. л. сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Теплые печенья обваляйте в смеси, чтобы они полностью покрылись шубкой.

Дайте печенью полностью остыть — тогда оно станет по-настоящему рассыпчатым. Подавайте к чаю, кофе или с молоком. Эти нежные «картошечки» хороши и на следующий день — если, конечно, они у вас задержатся так надолго! Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой классикой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

печенье
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаты ВСУ организовали «рынок смерти» для бандитов
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.