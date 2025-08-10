В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница

Известная новозеландская и австралийская джазовая исполнительница Джудит «Джуди» Мэри Бэйли скончалась на 90-м году жизни, сообщает портал Noise11. По его информации, более 60 лет она блистала как пианистка, а также сочиняла музыку и неустанно занималась просветительской деятельностью.

Бэйли родилась 3 октября 1935 года в Окленде, Новая Зеландия. С 1960 года жила и работала в Австралии, в основном — в Сиднее. Знаменитость занималась балетом, с 10 лет изучала фортепиано и теорию музыки, а в 16 лет окончила колледж в Лондоне. Ее первые пластинки датированы началом 1960-х годов.

На счету Бэйли ряд наград и номинаций, в том числе за лучшие джазовые альбомы, и премия Mo Awards как лучшей джазовой исполнительнице года. С 1973 года Джуди преподавала в Сиднейской консерватории, была руководителем ансамбля Jazz Connection.

