10 августа 2025 в 18:25

В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница

Австралийская джазовая исполнительница Джудит Бэйли умерла на 90-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная новозеландская и австралийская джазовая исполнительница Джудит «Джуди» Мэри Бэйли скончалась на 90-м году жизни, сообщает портал Noise11. По его информации, более 60 лет она блистала как пианистка, а также сочиняла музыку и неустанно занималась просветительской деятельностью.

Бэйли родилась 3 октября 1935 года в Окленде, Новая Зеландия. С 1960 года жила и работала в Австралии, в основном — в Сиднее. Знаменитость занималась балетом, с 10 лет изучала фортепиано и теорию музыки, а в 16 лет окончила колледж в Лондоне. Ее первые пластинки датированы началом 1960-х годов.

На счету Бэйли ряд наград и номинаций, в том числе за лучшие джазовые альбомы, и премия Mo Awards как лучшей джазовой исполнительнице года. С 1973 года Джуди преподавала в Сиднейской консерватории, была руководителем ансамбля Jazz Connection.

Ранее сообщалось, что в возрасте 63 лет скончался театральный режиссер Юрий Бутусов. Информацию подтвердили актриса Варвара Шмыкова, критик Евгения Тропп и режиссер Александр Молочников. Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Бутусов он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

смерти
музыканты
артисты
Австралия
