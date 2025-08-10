Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо место прощания с режиссером Бутусовым

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Москве

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а похороны — в Санкт-Петербурге, рассказала ТАСС его супруга Мария. Она уточнила, что тело будут кремировать, добавив, что даты траурных мероприятий пока не согласованы.

Похороны — в Питере, прощание — в Москве, — сказала она.

О смерти Бутусова стало известно в воскресенье, 10 августа. Ему было 63 года. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок озвучил предварительную причину смерти творческого деятеля. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

Ранее сообщалось о смерти советского и казахстанского режиссера-документалиста Анатолия Мищенко. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За годы жизни выпустил более 80 кинокартин, вошедших в золотой фонд отечественного киноискусства. Он известен благодаря фильмам «Большой Капчагай» и «Добро пожаловать в Алма-Ату!».

До этого на Украине умер советский аниматор Александр Мухин. Ему был 81 год. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее популярных работ мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол», «Алиса в Стране чудес» и мультсериал «Доктор Айболит». С 1976-го Мухин работал в качестве оператора и аниматора на студии «Киевнаучфильм».

