Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 18:43

На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий

RS: США могут вынудить Украину отказаться от территориальных претензий

Администрация США может использовать ухудшающуюся для ВСУ ситуацию на фронте и политическую слабость украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы склонить Киев к территориальным компромиссам, считают журналисты Responsible Statecraft. В статье отмечается, что недавние скандалы вокруг антикоррупционных органов сделали руководство Украины особенно уязвимым для внешнего влияния.

Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада, — говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что позиция Зеленского по территориальным вопросам не будет приниматься во внимание. Российский парламентарий обосновал это утверждение тем, что украинский лидер, по его оценке, «утратил легитимность» и уже «потерпел поражение».

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не вернет Украине регионы, официально вошедшие в состав РФ согласно Конституции. В то же время парламентарий допустил возможность отвода российских войск с тех участков фронта, которые не имеют такого статуса.

США
Украина
территории
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.