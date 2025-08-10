На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий RS: США могут вынудить Украину отказаться от территориальных претензий

Администрация США может использовать ухудшающуюся для ВСУ ситуацию на фронте и политическую слабость украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы склонить Киев к территориальным компромиссам, считают журналисты Responsible Statecraft. В статье отмечается, что недавние скандалы вокруг антикоррупционных органов сделали руководство Украины особенно уязвимым для внешнего влияния.

Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада, — говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что позиция Зеленского по территориальным вопросам не будет приниматься во внимание. Российский парламентарий обосновал это утверждение тем, что украинский лидер, по его оценке, «утратил легитимность» и уже «потерпел поражение».

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не вернет Украине регионы, официально вошедшие в состав РФ согласно Конституции. В то же время парламентарий допустил возможность отвода российских войск с тех участков фронта, которые не имеют такого статуса.