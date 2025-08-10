Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умолял Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что последние несколько недель он активно призывает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточить санкции в отношении России. По его словам, которые приводит телеканал ARD, американская сторона уже объявила о новых ограничениях. Однако решение до сих пор не вступило в силу, констатировал Мерц.

Я уже несколько недель призываю президента США сделать это, — сказал глава немецкого правительства.

Мерц выразил уверенность, что Трамп готов предпринимать дальнейшие шаги по санкциям. Однако, по его словам, американский лидер хочет сперва лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Мерц выразил надежду на прорыв в урегулировании конфликта на Украине на предстоящей встрече президентов России и США. Он указал на необходимость прекращения огня и начала мирных переговоров. Канцлер отметил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех с половиной лет. По его словам, пора найти пути его завершения.